Фото: Нацполіція

У Дніпропетровській області знайшли тіло комунальника у колекторній трубі. Це сталось у Криворізькому районі

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

36-річний працівник водоканалу помер у колекторній трубі під час виконання робіт. Працівники Криворізького районного управління поліції підтвердили, що сталась трагедія. Попередньо, причиною смерті стало отруєння газами.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Нагадаємо, раніше на Херсонщині загинув комунальник. Він виконував свою роботу, коли росіяни здійснили атаку. Чоловік помер через тяжкі поранення.