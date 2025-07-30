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30 июля 2025, 00:55

На Днепропетровщине нашли тело коммунальщика: что произошло

30 июля 2025, 00:55
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Фото: Нацполиция
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В Днепропетровской области обнаружили тело коммунальщика в коллекторной трубе. Это произошло в Криворожском районе

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

36-летний работник водоканала скончался в коллекторной трубе во время выполнения работ. Сотрудники Криворожского районного управления полиции подтвердили, что произошла трагедия. Предварительно причиной смерти стало отравление газами.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 272 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

Напомним, ранее в Херсонской области погиб коммунальщик. Он выполнял свою работу, когда россияне совершили атаку. Мужчина умер из-за тяжелых ранений.

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