Дитина не його: у Дніпрі чоловік провів ДНК-тест та звинуватив дружину у шахрайстві
Кілька років дніпрянин чесно сплачував аліменти на доньку. Проте в результаті він виявився не біологічним батьком дитини
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У Дніпрі скасували зобовʼязання чоловіка платити аліменти. Майже два роки він платив на дівчинку матеріальну допомогу матері дитини. Загалом це понад 127 тисяч гривень.
Понад 9 років подружжя було разом. У березні 2021 року вони розлучились, і чоловік почав платити аліменти після того, як колишня дружина добилась цього через суд. Щомісяця він платив по 6 тисяч гривень.
Пізніше чоловік щось запідозрив і вирішив провести генетичну експертизу. ДНК-тест показав, що він не є біологічним батьком дитини. Потім він ініціював юридичну процедуру виключення даних про нього з актового запису про народження дитини та змінив дівчинці імʼя по батькові.
Відомо, що чоловік також подав до правоохоронних органів заяву, звинувативши колишню дружину в шахрайстві.
Нагадаємо, що в Україні аліменти сплачують на неповнолітніх дітей, а також на тих, хто продовжує навчання (до 23 років). Мінімально гарантований розмір аліментів на одну дитину становить 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.