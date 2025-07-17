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Кілька років дніпрянин чесно сплачував аліменти на доньку. Проте в результаті він виявився не біологічним батьком дитини

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі скасували зобовʼязання чоловіка платити аліменти. Майже два роки він платив на дівчинку матеріальну допомогу матері дитини. Загалом це понад 127 тисяч гривень.

Понад 9 років подружжя було разом. У березні 2021 року вони розлучились, і чоловік почав платити аліменти після того, як колишня дружина добилась цього через суд. Щомісяця він платив по 6 тисяч гривень.

Пізніше чоловік щось запідозрив і вирішив провести генетичну експертизу. ДНК-тест показав, що він не є біологічним батьком дитини. Потім він ініціював юридичну процедуру виключення даних про нього з актового запису про народження дитини та змінив дівчинці імʼя по батькові.

Відомо, що чоловік також подав до правоохоронних органів заяву, звинувативши колишню дружину в шахрайстві.

Нагадаємо, що в Україні аліменти сплачують на неповнолітніх дітей, а також на тих, хто продовжує навчання (до 23 років). Мінімально гарантований розмір аліментів на одну дитину становить 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.