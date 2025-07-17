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17 июля 2025, 01:05

Ребёнок не его: в Днепре мужчина провел ДНК-тест и обвинил жену в мошенничестве

17 июля 2025, 01:05
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Несколько лет днепрянин честно платил алименты на дочь. Однако в результате он оказался не биологическим отцом ребенка

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре отменили обязательство мужчины платить алименты. Около двух лет он платил на девочку материальную помощь матери ребенка. В общей сложности это более 127 тысяч гривен.

Более 9 лет супруги были вместе. В марте 2021 года они развелись, и муж начал платить алименты после того, как бывшая жена добилась этого через суд. Ежемесячно он платил по 6 тысяч гривен.

Позже мужчина что-то заподозрил и решил провести генетическую экспертизу. ДНК тест показал, что он не является биологическим отцом ребенка. Затем он инициировал юридическую процедуру исключения данных о нем из актовой записи о рождении ребенка и сменил девочке отчество.

Известно, что мужчина также подал в правоохранительные органы заявление, обвинив бывшую жену в мошенничестве.

Напомним, что в Украине алименты платят на несовершеннолетних детей, а также на тех, кто продолжает обучение (до 23 лет). Минимально гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

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