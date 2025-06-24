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24 июня 2025, 21:05

Россияне обстреляли Никопольщину: произошли пожары, пострадала пенсионерка

24 июня 2025, 21:05
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Фото: ОВА
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В Днепропетровской ОВАЕ рассказали о последствиях российской атаки по Никопольщине. В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, вспыхнули пожары

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , в течение дня россияне обстреливали Никопольщину. Под ударами были Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская, Покровская общины.

В результате атаки пострадала 74-летняя женщина. Также сообщается, что повреждены инфраструктура, админздание, многоэтажка, 4 частных дома, 3 хозяйственные постройки, авто, газопровод. Произошли пожары в кафе и поле с пшеницей.

"Ударил агрессор и по Великомихайловской общине Синельниковского района. Изуродована линия электропередач", - добавил Сергей Лысак.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре продолжаются спасательно-поисковые работы после российского удара. Уже известно о 17 погибших.

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