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У Кривому Розі планують збудувати новий фонтан. На Prozorro вже з'явилась інформація про переможця тендера

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі планують будувати фонтан у 44 кварталі. Згідно з даними Prozorro, роботи, на які виділять понад мільйон гривень, буде проводити компанія, яка пов'язана з підприємцем Миколою Бухваловим, діяльність якого вже потрапляла в поле зору аудиторів.

Зазначається, що в одному з минулих тендерів було зафіксовано порушення, пов'язані з неповною документацією щодо робочого персоналу. У документах згодом з'явились правки, однак факт зберігся в архівних перевірках.

Також журналісти зауважують, що є чутки про можливі зв'язки підприємця з місцевою владою. Наприклад, раніше повідомлялося про його близькість до голови Покровського району Андрія Соколовського, а також про участь у виборчій кампанії народного депутата Володимира Захарченка як спонсора. Наразі жителі міста сподіваються на те, що новий проєкт буде реалізовано без скандалів.

Нагадаємо, раніше в Одесі чиновники міськради вкрали 15 мільйонів гривень на світлофорах. За даними Бюро економічної безпеки, переможців тендеру використали для штучного завищення вартості виробів у більше ніж 5 разів.