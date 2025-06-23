14:36  23 червня
Жінка вбила чоловіка на подвір’ї приватного будинку в Дніпрі: підозрювану затримали
12:45  23 червня
На Чернігівщині автівка збила на блокпосту нацгвардійця
09:10  23 червня
У Херсоні чоловік підібрав вибухівку, яка здетонувала у нього в руках
UA | RU
UA | RU
23 червня 2025, 22:57

Тендер на "фонтан" за мільйон: у Кривому Розі назріває скандал з тендером на будівництво

23 червня 2025, 22:57
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі планують збудувати новий фонтан. На Prozorro вже з'явилась інформація про переможця тендера

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Кривому Розі планують будувати фонтан у 44 кварталі. Згідно з даними Prozorro, роботи, на які виділять понад мільйон гривень, буде проводити компанія, яка пов'язана з підприємцем Миколою Бухваловим, діяльність якого вже потрапляла в поле зору аудиторів.

Зазначається, що в одному з минулих тендерів було зафіксовано порушення, пов'язані з неповною документацією щодо робочого персоналу. У документах згодом з'явились правки, однак факт зберігся в архівних перевірках.

Також журналісти зауважують, що є чутки про можливі зв'язки підприємця з місцевою владою. Наприклад, раніше повідомлялося про його близькість до голови Покровського району Андрія Соколовського, а також про участь у виборчій кампанії народного депутата Володимира Захарченка як спонсора. Наразі жителі міста сподіваються на те, що новий проєкт буде реалізовано без скандалів.

Нагадаємо, раніше в Одесі чиновники міськради вкрали 15 мільйонів гривень на світлофорах. За даними Бюро економічної безпеки, переможців тендеру використали для штучного завищення вартості виробів у більше ніж 5 разів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
тендер скандал бюджет
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
На Рівненщині під колесами автівки загинув велосипедист
24 червня 2025, 00:25
"Як на курорті": ведуча Леся Нікітюк розповіла про свій досвід материнства
24 червня 2025, 00:00
Запоріжжя отримало мільйон від німців: на що витрачають гроші
23 червня 2025, 23:45
На Харківщині зняли табличку російською мовою з братської могили
23 червня 2025, 23:35
Напад на військового Азову в Івано-Франківську: двоє нападників виявились військовими з 3-ї окремої штурмової бригади
23 червня 2025, 21:57
Україна та Британія домовилися про спільне виробництво дронів, - Зеленський про результати зустрічі з прем'єр-міністром
23 червня 2025, 21:39
Горе-матір з Харкова, яка продала дитину, отримала вирок
23 червня 2025, 21:26
У Харкові жінка отримала 8 років за спробу продати новонароджену доньку
23 червня 2025, 21:23
Черговий обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівки та приватні оселі
23 червня 2025, 20:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »