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В Кривом Роге планируют построить новый фонтан. На Prozorro уже появилась информация о победителе тендера

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

В Кривом Роге планируют строить фонтан в 44 квартале. Согласно данным Prozorro, работы, на которые выделят более миллиона гривен, будет проводить компания, связанная с предпринимателем Николаем Бухваловым, деятельность которого уже попадала в поле зрения аудиторов.

Отмечается, что в одном из прошлых тендеров были зафиксированы нарушения, связанные с неполной документацией по рабочему персоналу. В документах впоследствии появились поправки, однако факт сохранился в архивных проверках.

Также журналисты отмечают, что есть слухи о возможных связях предпринимателя с местными властями. Например, ранее сообщалось о его близости к председателю Покровского района Андрею Соколовскому, а также об участии в избирательной кампании народного депутата Владимира Захарченко как спонсора. Жители города надеются на то, что новый проект будет реализован без скандалов.

Напомним, ранее в Одессе чиновники горсовета украли 15 миллионов гривен на светофорах. По данным Бюро экономической безопасности, победителей тендера использовали для искусственного завышения стоимости изделий более чем в 5 раз.