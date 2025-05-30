Росіяни вночі обстріляли Нікопольщину: пошкоджені будинки і газогін
Вночі 30 травня російські війська продовжували бити по Нікопольщині артилерією і БпЛА
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Під ударом були райцентр, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.
Внаслідок обстрілів пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін. На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Також Лисак додав, що, за уточненою інформацією, через вчорашню атаку FPV-дроном по Нікополю пошкоджена ще одна приватна оселя.
Нагадаємо, впродовж 29 травня на Дніпропетровщині через ворожі обстріли були пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівля, п’ятиповерхівка та приватні будинки.
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