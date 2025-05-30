фото: ОВА

Вночі 30 травня російські війська продовжували бити по Нікопольщині артилерією і БпЛА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під ударом були райцентр, Мирівська, Червоногригорівська та Покровська громади.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда і газогін. На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Також Лисак додав, що, за уточненою інформацією, через вчорашню атаку FPV-дроном по Нікополю пошкоджена ще одна приватна оселя.

Нагадаємо, впродовж 29 травня на Дніпропетровщині через ворожі обстріли були пошкоджені інфраструктура, комунальне підприємство, адмінбудівля, п’ятиповерхівка та приватні будинки.