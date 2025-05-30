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30 мая 2025, 07:58

Россияне ночью обстреляли Никопольщину: повреждены дома и газопровод

30 мая 2025, 07:58
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фото: ОВА
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Ночью 30 мая российские войска продолжали бить по Никопольщине артиллерией и БпЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под ударом были райцентр, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады.

В результате обстрелов повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также Лысак добавил, что, по уточненной информации, из-за вчерашней атаки FPV-дроном по Никополю поврежден еще один частный дом.

Напомним, в течение 29 мая в Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов были повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, админздание, пятиэтажка и частные дома.

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