фото: ОВА

Ночью 30 мая российские войска продолжали бить по Никопольщине артиллерией и БпЛА

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под ударом были райцентр, Мировская, Красногригорьевская и Покровская громады.

В результате обстрелов повреждены 3 частных дома, хозяйственная постройка и газопровод. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Также Лысак добавил, что, по уточненной информации, из-за вчерашней атаки FPV-дроном по Никополю поврежден еще один частный дом.

Напомним, в течение 29 мая в Днепропетровской области из-за вражеских обстрелов были повреждены инфраструктура, коммунальное предприятие, админздание, пятиэтажка и частные дома.