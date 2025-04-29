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29 квітня 2025, 09:20

Сили ППО збили 37 ворожих дронів зі 100, ще 47 – локаційно втрачені

29 квітня 2025, 09:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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В ніч на 29 квітня (із 23:00 28 квітня) російська армія атакувала Україну 100-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

47 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російська армія масовано спрямувала на Дніпропетровщину безпілотники. Сили ППО знищили 7 БпЛА.

У Самарівському районі ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Загинула 12-річна дівчинка, з під завалів дістали її 6-річну сестру. Також постраждали їхні батьки.

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