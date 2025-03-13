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13 березня 2025, 02:46

На Дніпропетровщині затримали браконьєрів з уловом на 1 млн гривень

13 березня 2025, 02:46
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фото: поліція
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Браконьєри виловили понад 400 рибин різних видів

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Ввечері 10 березня патрульні виявили біля річки Інгулець двох чоловіків 25 та 27 років, які виловлювали рибу на території Криворізького району.

У рибалок вилучили гумовий човен та знаряддя незаконного вилову. Загальна сума завданих збитків державі становить майже 1 млн грн.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали браконьєрів, які наловили риби та раків на понад 2 мільйони гривень.

Дніпропетровська область браконьєри улов затримання риба
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