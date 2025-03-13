В Днепропетровской области задержали браконьеров с уловом на 1 млн гривен

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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Вечером 10 марта патрульные обнаружили у реки Ингулец двух мужчин 25 и 27 лет, которые ловили рыбу на территории Криворожского района.

У рыбаков изъяли резиновую лодку и орудие незаконного отлова. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет почти 1 млн грн.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Одесской области задержали браконьеров, которые наловили рыбы и раков более чем на 2 миллиона гривен.