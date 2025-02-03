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03 лютого 2025, 09:40

Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранений цивільний

03 лютого 2025, 09:40
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фото: Сергій Лисак
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Вчора ввечері та сьогодні вночі російські окупанти обстрілювали Нікопольщину і Синельниківщину з важкої артилерії. Поранення дістав мирний мешканець

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під обстрілами опинилися Нікополь і Синельниківський район. Спочатку загарбники застосували дрон-камікадзе, а потім – важку артилерію. На Нікопольщині минулося без постраждалих.

"70-річний чоловік, поранений під час вчорашньої атаки на Синельниківщину, госпіталізований. Він в стані середньої тяжкості. Пошкоджені приватний будинок, гараж, лінія електропередач. Одне авто понівечене, інше — знищене", — йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю три БпЛА.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще 13 мирних мешканців дістали поранення, серед них — діти.

війна обстріли Дніпропетровська область Лисак Сергій Петрович постраждалий
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