Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранений цивільний

фото: Сергій Лисак

Вчора ввечері та сьогодні вночі російські окупанти обстрілювали Нікопольщину і Синельниківщину з важкої артилерії. Поранення дістав мирний мешканець

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під обстрілами опинилися Нікополь і Синельниківський район. Спочатку загарбники застосували дрон-камікадзе, а потім – важку артилерію. На Нікопольщині минулося без постраждалих.

"70-річний чоловік, поранений під час вчорашньої атаки на Синельниківщину, госпіталізований. Він в стані середньої тяжкості. Пошкоджені приватний будинок, гараж, лінія електропередач. Одне авто понівечене, інше — знищене", — йдеться в повідомленні.

Сергій Лисак додав, що підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю три БпЛА.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 2 лютого, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, ще 13 мирних мешканців дістали поранення, серед них — діти.