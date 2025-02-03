Оккупанты обстреляли два района Днепропетровщины: ранен гражданский

фото: Сергей Лысак

Вчера вечером и сегодня ночью российские оккупанты обстреливали Никопольщину и Синельниковщину из тяжелой артиллерии. Ранения получил мирный житель

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались Никополь и Синельниковский район. Сначала захватчики применили дрон-камикадзе, а затем тяжелую артиллерию. В Никопольщине обошлось без пострадавших.

"70-летний мужчина, раненый во время вчерашней атаки на Синельниковщину, госпитализирован. Он в состоянии средней тяжести. Повреждены частный дом, гараж, линия электропередач. Один автомобиль истерзан, другой — уничтожен", — говорится в сообщении.

Сергей Лысак добавил, что подразделения ВК "Восход" уничтожили над областью три БпЛА.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 февраля, в результате вражеских обстрелов Херсонщины погиб гражданский, еще 13 мирных жителей получили ранения, среди них — дети.