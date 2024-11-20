Забетонировала тело в чемодане: в Кривом Роге будут судить женщину за убийство 10-летней дочери
Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жительницы Кривого Рога, которая во время ссоры убила дочь
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Напомним, ужасное происшествие случилось в июне этого года. Во время ссоры женщина жестоко убила свою дочь. Чтобы скрыть преступление, она положила тело ребенка в чемодан, вывезла на дачу, перенесла в погреб и залила бетоном. Через несколько дней женщина сообщила полиции об исчезновении дочери. Однако правоохранители установили, что именно мать убила девочку.
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