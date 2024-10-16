У Дніпрі посадовець ТЦК організував схему для ухилянтів

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Керівник одного з відділів ТЦК та СП у Дніпрі організував схему заробітку на ухилянтах

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Посадовець залучив до оборудки 39-річного чоловіка. Спільно вони організували схему виготовлення фіктивних довідок ВЛК та видачу військовозобов’язаним тимчасового посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби.

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання та роботи фігурантів. В результаті вилучено гроші в різній валюті – загалом близько 33 тис. доларів, мобільні телефони та банківські картки, а також фіктивні виписки з історії хвороби та медичну документацію с 2022 по 2024 роки, флеш носії з особистими даними військовозобовʼязаних та їх діагнозами. Також вилучено автомобіль Тoyota Land Сruiser Рrado, який належить організатору схеми.

Ділкам оголосили підозри. Обом фігурантам загрожує кримінальна відповідальність.

Також правоохоронці перевірятимуть на причетність до злочинної схеми посадовців обласної військово-лікарської комісії.

Нагадаємо, на Хмельниччині двох медиків викрили на заробітку на ухилянтах через допомогу в отриманні інвалідності. У ділків вилучили валюту на майже 8 млн гривень.