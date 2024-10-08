Екскандидата в мери Кривого Рогу Дмитра Шевчика знайшли мертвим, — ЗМІ

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У вівторок, 8 жовтня, на туристичній базі у селі Кудашівка Криворізького району Дніпропетровської області, виявили тіло колишнього гендиректора Центрального гірничо-збагачувального комбінату (ЦГЗК) групи "Метінвест" Дмитра Шевчика

Про це повідомляє місцеве видання "СВОЇ", передає RegioNews.

За попередньою інформацією, Шевчик міг скоїти самогубство за допомогою мисливського карабіну типу "Сайга". Зареєстровану на нього зброю знайшли на місці загибелі.

Зазначається, що в 2020 році він балотувався в мери Кривого Рогу від "Слуги народу", але поступився Костянтину Павлову, якого теж згодом знайшли мертвим.

Дмитро Шевчик був одруженим, мав трьох синів.

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