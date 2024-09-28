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28 вересня 2024, 14:40

У Кривому Розі 30 вересня оголосили Днем жалоби

28 вересня 2024, 14:40
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фото: Сергій Лисак
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Понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по поліцейському управлінню

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені. Від російського терору загинули четверо містян.

"На жаль, через цю атаку ми втратили четверо людей. 30 вересня в місті – День жалоби за загиблими. У лікарні досі залишаються троє постраждалих. Їхній стан – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який росіяни здійснили вранці 27 вересня, частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Раніше з-під завалів адмінбудівлі дістали тіло жінки. Повідомлялося, що число жертв ракетного удару росіян по поліцейському управлінню в Кривому Розі зросло до трьох.

Як відомо, вдень 28 вересня під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло ще одного чоловіка.

Дніпропетровська область Кривий Ріг Лисак Сергій Петрович ракетний удар День траура
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