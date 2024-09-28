У Кривому Розі 30 вересня оголосили Днем жалоби

фото: Сергій Лисак

Понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару по поліцейському управлінню

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі завершені. Від російського терору загинули четверо містян.

"На жаль, через цю атаку ми втратили четверо людей. 30 вересня в місті – День жалоби за загиблими. У лікарні досі залишаються троє постраждалих. Їхній стан – середньої тяжкості", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу, який росіяни здійснили вранці 27 вересня, частково зруйнована п’ятиповерхова будівля Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Раніше з-під завалів адмінбудівлі дістали тіло жінки. Повідомлялося, що число жертв ракетного удару росіян по поліцейському управлінню в Кривому Розі зросло до трьох.

Як відомо, вдень 28 вересня під завалами ураженої ракетою адмінбудівлі виявили тіло ще одного чоловіка.