Російські окупанти двічі вдарили по Нікопольщині

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Впродовж 16 вересня російські військові двічі били по Нікопольщині на Дніпропетровщині

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Обидва рази окупанти цілили по Марганецькій громаді. Спершу скинули боєприпас з БпЛА, потім – вдарили з важкої артилерії.

На щастя, постраждалих немає. Інформація про наслідки уточнюється.

Нагадаємо, під час нічної дронової атаки ворога над Україною було збито 53 ударні безпілотники типу "Шахед".