Окупанти обстріляли з артилерії дві громади на Дніпропетровщині

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Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вночі – дві атаки на Нікопольський район. Із десяток снарядів поцілили по селах Мирівської та Марганецької громад. Працювала ворожа артилерія. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - зазначив він.

Лисак уточнив, що близько опівночі обстріли стихли, й далі по всій території Дніпропетровщини було тихо.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.