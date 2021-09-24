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24 вересня 2021, 19:02 56

У Харкові чоловік зіграв на скрипці на даху тролейбуса

24 вересня 2021, 19:02 56
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У Харкові місцевий житель грав на скрипці, знаходячись на даху тролейбуса

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу місцевої поліції.

За даними правоохоронців, правопорушник не встиг зайти до тролейбуса, коли зачинились двері, тому вирішив вдертися на дах. Грав на скрипці задля привернення уваги водія. Водій зупинив тролейбус і викликав наряд поліції.

Співробітники поліції запросили чоловіка до поліцейського відділу, встановили його особу та опитали. Правопорушником виявився 25-річний харків’янин.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від 1000 до 2000 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

кримінальна справа водії Харків тролейбуси

 
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