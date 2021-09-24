12:25  24 вересня
Вчені спрогнозували, якою буде четверта хвиля COVID-19 в Україні
08:28  24 вересня
Замах на Шефіра: у МВС назвали основну версію слідства
08:09  24 вересня
Доба в ООС: інтенсивність обстрілів зменшилась, втрат немає
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2021, 14:21 66

Посадовця Криворізької міської ради підозрюють в розтраті майже мільйона бюджетних коштів

24 вересня 2021, 14:21 66
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Державна фіскальна служба України викрила директора одного із Департаментів Криворізької міської ради в зловживанні службовим становищем

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.

Податкова міліція встановила, що службовою особою структурного підрозділу Криворізької міської ради вчинено розтрату майна в особливо великих розмірах, а саме коштів бюджету міста Кривий Ріг у сумі 785 545 грн.

Встановлено, що керівник департаменту забезпечив перерахування коштів на підставі акту приймання наданих послуг одній з компаній, яка виконувала роботи з ремонту вулиць, при тому що роботи були виконані не в повному обсязі.

Посадовцю вручено повідомлення про підозру. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх причетних.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали "на гарячому" керівника держпідприємства енергетичної галузі, коли він отримав частину хабаря.

гроші розслідування ДФС горсовет Кривий Ріг податкова служба

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
До зустрічі за пів року. Як, приймаючи антиолігархічний закон, влада допомогла опозиції його оскаржити
"Слуги" проти "слуг": Як "ЗеКоманду" на Буковині розриває війна губернатора Осачука і нардепа Папієва
Всі публікації »
Віктор Таран
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram