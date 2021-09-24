Посадовця Криворізької міської ради підозрюють в розтраті майже мільйона бюджетних коштів

Фото: Facebook

Державна фіскальна служба України викрила директора одного із Департаментів Криворізької міської ради в зловживанні службовим становищем

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби України.

Податкова міліція встановила, що службовою особою структурного підрозділу Криворізької міської ради вчинено розтрату майна в особливо великих розмірах, а саме коштів бюджету міста Кривий Ріг у сумі 785 545 грн.

Встановлено, що керівник департаменту забезпечив перерахування коштів на підставі акту приймання наданих послуг одній з компаній, яка виконувала роботи з ремонту вулиць, при тому що роботи були виконані не в повному обсязі.

Посадовцю вручено повідомлення про підозру. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності всіх причетних.

Раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині оперативники разом зі слідчими обласної поліції затримали "на гарячому" керівника держпідприємства енергетичної галузі, коли він отримав частину хабаря.