На Дніпропетровщині викрили медика, яка продавала підроблені COVID-сертифікати
У Дніпропетровській області викрили медпрацівницю, яка продавала підроблені COVID-сертифікати
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
"Медпрацівниця спільно зі знайомим виготовляли міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру", - йдеться в повідомленні.
Медпрацівниця і її спільник рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів.
"Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням до бази даних електронної системи охорони здоров'я (ЄСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЄСОЗ", - йдеться в повідомленні.
Зараз встановлюються замовники, які скористалися послугами шахраїв. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Нагадаємо, раніше на Запоріжжі викрили жінку у підробці ПЛР-тестів.