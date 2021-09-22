На Дніпропетровщині викрили медика, яка продавала підроблені COVID-сертифікати

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У Дніпропетровській області викрили медпрацівницю, яка продавала підроблені COVID-сертифікати

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Медпрацівниця спільно зі знайомим виготовляли міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру", - йдеться в повідомленні.

Медпрацівниця і її спільник рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів.

"Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням до бази даних електронної системи охорони здоров'я (ЄСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЄСОЗ", - йдеться в повідомленні.

Зараз встановлюються замовники, які скористалися послугами шахраїв. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі викрили жінку у підробці ПЛР-тестів.