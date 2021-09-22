09:01  22 вересня
COVID в Україні: за добу виявили понад шість тисяч нових випадків зараження
08:46  22 вересня
На Харківщині майже всі госпіталізовані з COVID діти інфіковані "Дельтою"
08:09  22 вересня
Доба на Донбасі: бойовики гатили із заборонених озброєнь та гранатометів
UA | RU
UA | RU
22 вересня 2021, 10:58 168

На Дніпропетровщині викрили медика, яка продавала підроблені COVID-сертифікати

22 вересня 2021, 10:58 168
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській області викрили медпрацівницю, яка продавала підроблені COVID-сертифікати

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.

"Медпрацівниця спільно зі знайомим виготовляли міжнародні сертифікати про вакцинацію від COVID-19 для замовників, які не бажали проходити таку процедуру", - йдеться в повідомленні.

Медпрацівниця і її спільник рекламували свої послуги в групових чатах декількох месенджерів.

"Вони пропонували отримати міжнародний COVID-сертифікат із занесенням до бази даних електронної системи охорони здоров'я (ЄСОЗ) без вакцинації за 6000 грн. За 1500 грн вони пропонували COVID-сертифікат без внесення даних до ЄСОЗ", - йдеться в повідомленні.

Зараз встановлюються замовники, які скористалися послугами шахраїв. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Нагадаємо, раніше на Запоріжжі викрили жінку у підробці ПЛР-тестів.

Україна довідка Дніпропетровська область Дніпро коронавірус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Листи з Німеччини. Як вплине на вибори в Харкові розслідування обставин смерті Кернеса
Нові одкровення Киви. Чи стане скандал на Полтавщині початком кінця ОПЗЖ
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Віталій Бала
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua