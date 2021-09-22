На Днепропетровщине разоблачили медика, которая продавала поддельные COVID-сертификаты

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В Днепропетровской области разоблачили медработницу, которая продавала поддельные COVID-сертификаты

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"Медработница совместно со знакомым изготавливали международные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заказчиков, которые не желали проходить такую процедуру", - говорится в сообщении.

Медработница и ее сообщник рекламировали свои услуги в групповых чатах нескольких мессенджеров.

"Они предлагали получить международный COVID-сертификат с занесением в базу данных электронной системы здравоохранения (ЄСОЗ) без вакцинации за 6000 грн. За 1500 грн они предлагали COVID-сертификат без внесения данных в ЄСОЗ", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются заказчики, которые воспользовались услугами мошенников. Правоохранители открыли уголовное дело.

Напомним, ранее на Запорожье уличили женщину в подделке ПЦР-тестов.