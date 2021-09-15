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15 вересня 2021, 09:46 531

У Кривому Розі пошкодили меморіал загиблим під Іловайськом

15 вересня 2021, 09:46 531
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Фото: Facebook
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Невідомі вандали пошкодили пам'ятник "Іловайський хрест" у Кривому Розі - були викрадені металеві гільзи, які слугували вазою для квітів та є частиною меморіалу

Як передає RegioNews, про це повідомив ексдепутат міськради Кривого Рогу Микола Колесник.

"Знову вкрали гільзи, які були як вази для квітів", - зазначив він.

Політик повідомив, що перші гільзи для меморіалу були встановлені за його гроші, другий раз їх встановлював інший місцевий посадовець. Третій раз відремонтувати меморіал Колесник запропонував вже представникам монобільшості.

Нагадаємо, на початку серпня Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що матеріали справи про Іловайську трагедію розсекретять.

крадіжка вандалізм пам'ятник Кривий Ріг Іловайськ

 
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