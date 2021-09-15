В Кривом Роге повредили мемориал погибшим под Иловайском

Фото: Facebook

Неизвестные вандалы повредили памятник "Иловайский крест" в Кривом Роге - были похищены металлические гильзы, которые служили вазой для цветов и являются частью мемориала

Как передает RegioNews, об этом сообщил экс-депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.

"Снова украли гильзы, которые были как вазы для цветов", - отметил он.

Политик сообщил, что первые гильзы для мемориала были установлены за его деньги, второй раз их устанавливал другой местный чиновник. Третий раз отремонтировать мемориал Колесник предложил уже представителям монобольшинства.

Напомним, в начале августа Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что материалы дела об Иловайской трагедии рассекретят.