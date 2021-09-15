В Кривом Роге повредили мемориал погибшим под Иловайском
Неизвестные вандалы повредили памятник "Иловайский крест" в Кривом Роге - были похищены металлические гильзы, которые служили вазой для цветов и являются частью мемориала
Как передает RegioNews, об этом сообщил экс-депутат горсовета Кривого Рога Николай Колесник.
"Снова украли гильзы, которые были как вазы для цветов", - отметил он.
Политик сообщил, что первые гильзы для мемориала были установлены за его деньги, второй раз их устанавливал другой местный чиновник. Третий раз отремонтировать мемориал Колесник предложил уже представителям монобольшинства.
Напомним, в начале августа Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что материалы дела об Иловайской трагедии рассекретят.
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика