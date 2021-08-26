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26 серпня 2021, 15:53 801

На Сумщині заживо згоріла 85-річна жінка

26 серпня 2021, 15:53 801
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Фото: Рixabay
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У приміщенні літньої кухні та господарчої споруди на вулиці Кобзаря в місті Буринь (Сумська область) сталася пожежа, внаслідок чого загинула літня жінка.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ДСНС.

Коли на місце події прибули рятувальники, полум’я встигло повністю охопити літню кухню та покрівлю на площі до 30 кв. м. Усередині охопленого вогнем приміщення кухні було виявлено без ознак життя тіло господарки - 85-річної пенсіонерки.

"Вогнеборцям вдалось локалізували пожежу, запобігши вибуху газового балона та не допустивши поширення вогню на житловий будинок, розташований поруч”, - повідомили у пресслужбі ДСНС.

Нагадаємо, на Київщині під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох осіб.

Сумська область

 
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