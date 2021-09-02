У Дніпрі чоловік не заплатив за таксі і добровільно облив себе зеленкою

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі перед входом у багатоповерхівку чоловік, який не заплатив за таксі при свідках вилив собі на голову зеленку, після чого пішов додому

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм – канал "Х...ый Днепр"

"Хотів безкоштовно покататися в таксі. Отримавши кілька "фізичних зауважень" від таксистів, сам по добрій волі додав собі покарання, обливши себе зеленкою, і пішов додому", – йдеться у коментарях.

На відео чутно, як інші чоловіки спонукають пасажира не просто вилити на себе зеленку, але й розмазати по обличчю.

Нагадаємо, що нещодавно У Дніпрі водію автобуса вилили на обличчя зеленку, оскільки він відмовився дати решту.