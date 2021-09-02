В Днепре мужчина не заплатил за такси и добровольно облил себя зеленкой

Фото из открытых источников

В Днепре перед входом в многоэтажку мужчина, который не заплатил за такси при свидетелях вылил себе на голову зеленку, после чего пошел домой

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграм-канал "Х...ый Днепр"

"Хотел бесплатно покататься в такси. Получив несколько физических замечаний" от таксистов, сам по доброй воле добавил себе наказание, облив себя зеленкой и пошел домой", – говорится в комментариях.

На видео слышно, как другие мужчины побуждают пассажира не просто вылить на себя зеленку, но и размазать по лицу.

Напомним, что недавно водителю автобуса в Днепре вылили на лицо зеленку, поскольку он отказался давать сдачу.