На Дніпропетровщині на хабарі затримали двох посадовців за видачу сертифікатів якості

Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині поліцейські затримали одну із керівників підрозділу держпідприємства та посадовця Держпродспоживслужби під час одержання неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, одна із керівників підрозділу держпідприємства отримала 20 тисяч грн від директора товариства. За цю суму обіцяла прискорити видачу паспорта відповідності на гранітний щебінь для подальшого його постачання на об’єкти будівництва.

За вирішення аналогічного питання посадовець Держпродспоживслужби отримав 500 доларів. Зокрема, гроші призначалися за видачу експертного висновку проведених випробувань харчової продукції тваринного походження.

Одному із фігурантів вже повідомили про підозру, по другому - вирішується питання.

Раніше повідомлялось, що керівнику компанії у Києві повідомили про підозру у привласненні 630 тисяч коштів держбанку.