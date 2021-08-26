13:53  26 серпня
На Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга
14:59  26 серпня
У Державного управління справами з'явився новий керівник
12:59  26 серпня
Окупанти на Донбасі обстріляли житловий сектор
UA | RU
UA | RU
26 серпня 2021, 15:31 41

На Дніпропетровщині на хабарі затримали двох посадовців за видачу сертифікатів якості

26 серпня 2021, 15:31 41
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині поліцейські затримали одну із керівників підрозділу держпідприємства та посадовця Держпродспоживслужби під час одержання неправомірної вигоди

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Так, одна із керівників підрозділу держпідприємства отримала 20 тисяч грн від директора товариства. За цю суму обіцяла прискорити видачу паспорта відповідності на гранітний щебінь для подальшого його постачання на об’єкти будівництва.

За вирішення аналогічного питання посадовець Держпродспоживслужби отримав 500 доларів. Зокрема, гроші призначалися за видачу експертного висновку проведених випробувань харчової продукції тваринного походження.

Одному із фігурантів вже повідомили про підозру, по другому - вирішується питання.

Раніше повідомлялось, що керівнику компанії у Києві повідомили про підозру у привласненні 630 тисяч коштів держбанку.

хабар чиновники корупція Нацполіція ліцензія

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram