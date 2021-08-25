Чоловік з Дніпра погрожував підірвати будівлю парламенту
У Дніпрі нетверезий мешканець зателефонував в поліцію і повідомив, що має намір вистрілити з міномета в будівлю Верховної Ради
Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Інформатор".
Як стало відомо, громадянин зателефонував на гарячу лінію "102" і повідомив, що нібито перебуває на острові Зміїному. Чоловік погрожував кілька разів вистрілити з гранатомета в будівлю Верховної Ради.
Згодом правоохоронці встановили особу та затримали псевдострілка. Ним виявився нетверезий мешканець Дніпра. На нього склали адміністративний протокол.
Нагадаємо, 6 липня у Києві "замінували" КМДА. Тоді анонім вимагав викуп 0,5 біткоїна.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА