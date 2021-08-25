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25 серпня 2021, 11:40 76

Чоловік з Дніпра погрожував підірвати будівлю парламенту

25 серпня 2021, 11:40 76
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Фото: Вікіпедія
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У Дніпрі нетверезий мешканець зателефонував в поліцію і повідомив, що має намір вистрілити з міномета в будівлю Верховної Ради

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Інформатор".

Як стало відомо, громадянин зателефонував на гарячу лінію "102" і повідомив, що нібито перебуває на острові Зміїному. Чоловік погрожував кілька разів вистрілити з гранатомета в будівлю Верховної Ради.

Згодом правоохоронці встановили особу та затримали псевдострілка. Ним виявився нетверезий мешканець Дніпра. На нього склали адміністративний протокол.

Нагадаємо, 6 липня у Києві "замінували" КМДА. Тоді анонім вимагав викуп 0,5 біткоїна.

Україна мінування Верховна Рада Дніпро парламент

 
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