Чоловік з Дніпра погрожував підірвати будівлю парламенту

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У Дніпрі нетверезий мешканець зателефонував в поліцію і повідомив, що має намір вистрілити з міномета в будівлю Верховної Ради

Про це пише RegioNews з посиланням на видання "Інформатор".

Як стало відомо, громадянин зателефонував на гарячу лінію "102" і повідомив, що нібито перебуває на острові Зміїному. Чоловік погрожував кілька разів вистрілити з гранатомета в будівлю Верховної Ради.

Згодом правоохоронці встановили особу та затримали псевдострілка. Ним виявився нетверезий мешканець Дніпра. На нього склали адміністративний протокол.

Нагадаємо, 6 липня у Києві "замінували" КМДА. Тоді анонім вимагав викуп 0,5 біткоїна.