Мужчина из Днепра угрожал взорвать здание парламента
В Днепре нетрезвый житель позвонил в полицию и сообщил, что намерен выстрелить из миномета в здание Верховной Рады
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Информатор".
Как стало известно, гражданин позвонил на горячую линию "102" и сообщил, что якобы находится на острове Змеином. Мужчина угрожал несколько раз выстрелить из гранатомета в здание Верховной Рады.
Впоследствии правоохранители установили личность и задержали псевдострелка. Им оказался нетрезвый житель Днепра. На него составили административный протокол.
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