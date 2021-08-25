Мужчина из Днепра угрожал взорвать здание парламента

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В Днепре нетрезвый житель позвонил в полицию и сообщил, что намерен выстрелить из миномета в здание Верховной Рады

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на издание "Информатор".

Как стало известно, гражданин позвонил на горячую линию "102" и сообщил, что якобы находится на острове Змеином. Мужчина угрожал несколько раз выстрелить из гранатомета в здание Верховной Рады.

Впоследствии правоохранители установили личность и задержали псевдострелка. Им оказался нетрезвый житель Днепра. На него составили административный протокол.

Напомним, 6 июля в Киеве "заминировали" КГГА. Тогда аноним требовал выкуп 0,5 биткоина.