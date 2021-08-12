Російський конкурент АТБ почав працювати на Дніпропетровщині попри заяви РНБО

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Російська мережа супермаркетів-дискаутерів mere влітку почала роботу в Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області, а до кінця року їх може бути 40 по Україні хоча секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що російська мережа не працюватиме в Україні

Про це пише RegioNews з посиланням на Ліга бізнес

За словами екс-директора з розвитку Mere Артема Хоменка компанія все ще хоче відкрити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Він також зазначив, що"в ході запуску в Україні вони не зустрічали проблем з боку РНБО або інших представників влади".

18 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що мережа Mere, яка є проектом власників російської мережі дискаунтерів "Cвітлофор", не працюватиме в Україні.

"Це (відкриття магазинів - ред.) операція російських спецслужб, які мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу для досягнення своїх політичних цілей. Ця мережа в Україні працювати не буде", - переконував Данилов

Мережа mere відкрилася в 2017 році і стала зарубіжним проектом російської мережі дискаунтерів "Світлофор". Працює в Румунії, Німеччині, Польщі, Бельгії, Сербії, Литві, Латвії та Україні. Також має офіси в Болгарії, Італії, Іспанії, Греції. У 2020 році вже ненадовго заходила в Миколаїв, але залишила ринок через складнощі з товарами.

Мережа позиціонує себе як "жорсткий дискаунтер" і пропонує більш низькі ціни в порівнянні з конкурентами. Всього в ній близько 2000 супермаркетів.