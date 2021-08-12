Російський конкурент АТБ почав працювати на Дніпропетровщині попри заяви РНБО

Фото из открытых источников

Российская сеть супермаркетов -дискаутеров Mere летом начала работу в Никополе и Павлограде Днепропетровской области, а к концу года их может быть 40 по Украине хотя секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что российская сеть не будет работать в Украине

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Лига бизнес

По словам экс-директора по развитию Mere Артема Хоменко компания все еще хочет открыть 40 супермаркетов в Украине к концу года. Он также отметил, что "в ходе запуска в Украине они не встречали проблем со стороны СНБО или других представителей властей".

18 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что сеть Mere, которая является проектом владельцев российской сети дискаунтеров "Светофор", не будет работать в Украине.

"Это (открытие магазинов - ред.) операция российских спецслужб, которые имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса для достижения своих политических целей. Эта сеть в Украине работать не будет", - убеждал Данилов

Сеть Mere открылась в 2017 году и стала зарубежным проектом российской сети дискаунтеров "Светофор". Работает в Румынии, Германии, Польше, Бельгии, Сербии, Литве, Латвии и Украине. Также имеет офисы в Болгарии, Италии, Испании, Греции. В 2020 году уже ненадолго заходила в Николаев, но покинула рынок из-за сложностей с товарами.

Сеть позиционирует себя как "жесткий дискаунтер" и предлагает более низкие цены по сравнению с конкурентами. Всего в ней около 2000 супермаркетов.