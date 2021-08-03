У Кривому Розі з наступного року планують майже на третину звільшити тарифи на холодну воду

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У Кривому Розі місцевий водоканал пропонує у 2022 році підвищити тариф на водопостачання та водовідведення на третину

Про це пише RegioNews з посиланням на Депо Дніпро.

Зазначається, що відповідне звернення з розрахунками вже передане на розгляд керівництву міста

Згідно з розрахунками, з наступного року загальна вартість таких послуг для мешканців Кривого Рогу виросте більш ніж на третину

Підвищення тарифа комунальники, передусім, обгрунтовують зростанням цін на енергоносії. Якщо нові тарифи будуть затверджені, то людям доведеться платити 16,248 грн за 1 куб. м. води і 17,796 грн за 1 куб. м. каналізації. Загалом – 34,044 грн. На даний час ця послуга коштує 25,224 грн.

Нагадаємо, що у Чернівцях тариф на тепло зріс на 70%