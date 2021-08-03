В Кривом Роге со следующего года планируют почти на треть увеличить тарифы на холодную воду

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В Кривом Роге местный водоканал предлагает в 2022 году повысить тариф на водоснабжение и водоотведение на треть

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Депо Днепр.

Отмечается, что соответствующее обращение с расчетами уже передано на рассмотрение руководству города

Согласно расчетам, со следующего года общая стоимость таких услуг для жителей Кривого Рога вырастет более чем на треть

Повышение тарифа коммунальщики, прежде всего, обосновывают ростом цен на энергоносители. Если новые тарифы будут утверждены, то людям придется платить 16,248 грн за 1 куб. м. воды и 17,796 грн за 1 куб. м. канализации. В общем – 34,044 грн. В настоящее время эта услуга стоит 25,224 грн.

Напомним, что в Черновцах тариф на тепло вырос на 70%