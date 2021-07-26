На Дніпропетровщині через пожежу у будинку загинула людина
У понеділок, 26 липня, трапилась пожежа в одноповерховому приватному будинку у селі Чистопіль Дніпропетровської області. В результаті пожежі загинув місцевий мешканець
Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні головного управління ДСНС Дніпропетровської області.
Зазначається, що вогонь виник в одній із кімнат приватного житлового будинку і встиг поширитися на дах.
Полум'я знищило дах будівлі та домашнє майно на загальній площі 66 кв. м. На місці пожежі загинула 1 особа (дані встановлюються)", - йдеться у повідомленні.
До ліквідації пожежі було залучено 8 осіб особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі горів пансіонат для літніх людей.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"