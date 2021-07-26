На Дніпропетровщині через пожежу у будинку загинула людина

Фото: ДСНС

У понеділок, 26 липня, трапилась пожежа в одноповерховому приватному будинку у селі Чистопіль Дніпропетровської області. В результаті пожежі загинув місцевий мешканець

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні головного управління ДСНС Дніпропетровської області.

Зазначається, що вогонь виник в одній із кімнат приватного житлового будинку і встиг поширитися на дах.

Полум'я знищило дах будівлі та домашнє майно на загальній площі 66 кв. м. На місці пожежі загинула 1 особа (дані встановлюються)", - йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожежі було залучено 8 осіб особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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