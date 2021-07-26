На Днепропетровщине из-за пожара в доме погиб человек
В понедельник, 26 июля, случился пожар в одноэтажном частном доме в селе Чистополь Днепропетровской области. В результате пожара погиб местный житель
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении главного управления ГСЧС Днепропетровской области.
Отмечается, что огонь возник в одной из комнат частного жилого дома и успел распространиться на крышу.
Пламя уничтожило крышу здания и домашнее имущество на общей площади 66 кв. м. На месте пожара погиб 1 человек (данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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