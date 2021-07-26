На Днепропетровщине из-за пожара в доме погиб человек

Фото: ГСЧС

В понедельник, 26 июля, случился пожар в одноэтажном частном доме в селе Чистополь Днепропетровской области. В результате пожара погиб местный житель

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении главного управления ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что огонь возник в одной из комнат частного жилого дома и успел распространиться на крышу.

Пламя уничтожило крышу здания и домашнее имущество на общей площади 66 кв. м. На месте пожара погиб 1 человек (данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге горел пансионат для пожилых людей.