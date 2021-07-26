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26 июля 2021, 10:29 77

На Днепропетровщине из-за пожара в доме погиб человек

26 июля 2021, 10:29 77
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Фото: ГСЧС
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В понедельник, 26 июля, случился пожар в одноэтажном частном доме в селе Чистополь Днепропетровской области. В результате пожара погиб местный житель

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении главного управления ГСЧС Днепропетровской области.

Отмечается, что огонь возник в одной из комнат частного жилого дома и успел распространиться на крышу.

Пламя уничтожило крышу здания и домашнее имущество на общей площади 66 кв. м. На месте пожара погиб 1 человек (данные устанавливаются)", - говорится в сообщении.

К ликвидации пожара были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге горел пансионат для пожилых людей.

Днепр область пожар смерть ГСЧС

 
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