У Дніпрі жінка застрягла в тістомішалці
У Дніпрі жінка рукою застрягла у побутовому пристрої, внаслідок чого їй знадобилася допомога рятувальників
Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Дніпропетровській області.
Інцидент стався на вулиці Інженерна Шевченківського району міста Дніпро. Виявилося, що потерпілою є 43-річна жінка, рука якої під час змішування тіста застрягла в тістомішалці.
Рятувальники, які приїхали на виклик, за допомогою електроножиць звільнили руку жінки. Після цього її передали медикам для подальшої госпіталізації до міської клінічної лікарні №16.
Загалом жінці допомагало чотири бійці ДСНС та було залучено одну одиницю техніки Головного управління.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.
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