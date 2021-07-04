У Дніпрі жінка застрягла в тістомішалці

Фото: ДСНС

У Дніпрі жінка рукою застрягла у побутовому пристрої, внаслідок чого їй знадобилася допомога рятувальників

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Дніпропетровській області.

Інцидент стався на вулиці Інженерна Шевченківського району міста Дніпро. Виявилося, що потерпілою є 43-річна жінка, рука якої під час змішування тіста застрягла в тістомішалці.

Рятувальники, які приїхали на виклик, за допомогою електроножиць звільнили руку жінки. Після цього її передали медикам для подальшої госпіталізації до міської клінічної лікарні №16.

Загалом жінці допомагало чотири бійці ДСНС та було залучено одну одиницю техніки Головного управління.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.