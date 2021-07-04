14:52  04 липня
В Україні усі області відповідають "зеленій" зоні карантину, - МОЗ
11:14  04 липня
Грози та дощі в Україні знеструмили понад 20 населених пунктів
10:04  04 липня
Бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
04 липня 2021, 13:43 6

У Дніпрі жінка застрягла в тістомішалці

04 липня 2021, 13:43 6
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі жінка рукою застрягла у побутовому пристрої, внаслідок чого їй знадобилася допомога рятувальників

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України в Дніпропетровській області.

Інцидент стався на вулиці Інженерна Шевченківського району міста Дніпро. Виявилося, що потерпілою є 43-річна жінка, рука якої під час змішування тіста застрягла в тістомішалці.

Рятувальники, які приїхали на виклик, за допомогою електроножиць звільнили руку жінки. Після цього її передали медикам для подальшої госпіталізації до міської клінічної лікарні №16.

Загалом жінці допомагало чотири бійці ДСНС та було залучено одну одиницю техніки Головного управління.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі жінка потрапила під колеса автокрана.

Україна люди рятувальники події Дніпро

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Тактика чи зрада: чому закарпатські "слуги народу" пішли проти Зеленського
Контратака Буряка: чому "заївся" мер Запоріжжя та що йому за це буде
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua