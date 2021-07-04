В Днепре женщина застряла в тестомешалке
В Днепре женщина рукой застряла в бытовом устройстве, в результате чего ей понадобилась помощь спасателей
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Инцидент произошел на улице Инженерная Шевченковского района города Днепр. Оказалось, что потерпевшей является 43-летняя женщина, рука которой во время смешивания теста застряла в тестомешалке.
Приехавшие на вызов спасатели с помощью электроножниц освободили руку женщины. После этого ее передали медикам для дальнейшей госпитализации в городскую клиническую больницу №16.
Всего женщине помогало четыре бойца ГСЧС и была привлечена одна единица техники Главного управления.
Напомним, ранее в Днепре женщина попала под колеса автокрана.
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