14:52  04 июля
В Украине все области соответствуют "зеленой" зоне карантина, - Минздрав
11:14  04 июля
Грозы и дожди в Украине обесточили более 20 населенных пунктов
10:04  04 июля
Боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
04 июля 2021, 13:43 6

В Днепре женщина застряла в тестомешалке

04 июля 2021, 13:43 6
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В Днепре женщина рукой застряла в бытовом устройстве, в результате чего ей понадобилась помощь спасателей

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Инцидент произошел на улице Инженерная Шевченковского района города Днепр. Оказалось, что потерпевшей является 43-летняя женщина, рука которой во время смешивания теста застряла в тестомешалке.

Приехавшие на вызов спасатели с помощью электроножниц освободили руку женщины. После этого ее передали медикам для дальнейшей госпитализации в городскую клиническую больницу №16.

Всего женщине помогало четыре бойца ГСЧС и была привлечена одна единица техники Главного управления.

Напомним, ранее в Днепре женщина попала под колеса автокрана.

Украина люди спасатели происшествия Днепр

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Тактика или зрада: почему закарпатские "слуги народа" пошли против Зеленского
Контратака Буряка: почему "заелся" мэр Запорожья и что ему за это будет
Все публикации »
Михаил Басараб
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram