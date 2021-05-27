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27 травня 2021, 10:41 553

Голова громради Дніпра Корбан похизувався триметровою картиною у "бандитському" стилі

27 травня 2021, 10:41 553
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Фото: Facebook/Gennady Korban
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На свій день народження Геннадій Корбан отримав триметрову картину з іронічним змістом. Зображені на картині люди нагадують персонажів бандитської кримінальної драми "Гострі картузи"

Як передає RegioNews, про незвичайний подарунок голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан написав у Facebook.

Назва цієї картини - "ПРОПОЗИЦІЯ". Стиль - Extazy Art, сподіваюся все розуміють, що картина заряджена на гумор і самоіронію", - пише Корбан.

На картині зображений міський голова Дніпра Борис Філатов, який сидить на "залізному троні" з арматури на Новому мосту. Філатов вдягнений у королівську мантію, а на голові золотий лавровий вінок. Навколо мера Дніпра стоять троє людей, включно із Корбаном.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав 12 подарунків з початку 2020 року.

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