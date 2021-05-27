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27 мая 2021, 10:41 569

Глава общсовета Днепра Корбан похвастался трехметровой картиной в "бандитском" стиле

27 мая 2021, 10:41 569
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Фото: Facebook/Gennady Korban
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На свой день рождения Геннадий Корбан получил трехметровую картину с ироничным смыслом. Изображенные на картине люди напоминают персонажей бандитской криминальной драмы "Острые кепки"

Как передает RegioNews, о необычном подарке глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан написал в Facebook.

Название этой картины - "ПРОПОЗИЦИЯ". Стиль - Extazy Art, надеюсь все понимают, что картина заряжена на юмор и самоиронию", - пишет Корбан.

На картине изображен городской глава Днепра Борис Филатов, который сидит на "железном троне" из арматуры на Новом мосту. Филатова одет в королевскую мантию, а на голове золотой лавровый венок. Вокруг мэра Днепра стоят три человека, включая Корбана.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил 12 подарков с начала 2020 года.

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