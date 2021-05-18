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18 травня 2021, 09:44 159

У Дніпропетровській і Херсонській областях без світла залишилися вісім населених пунктів

18 травня 2021, 09:44 159
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні через дощ і пориви вітру залишилися знеструмленими вісім населених пунктів у Дніпропетровській і Херсонській областях

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Станом на 07:00 18 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у 2 областях, а саме Дніпропетровська - 7 і Херсонська - 1", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

У Херсонській області також через негоду пошкоджено покрівлі 107 будівель на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів. З них 96 приватних будинків, три школи, два дитячі садки, дві амбулаторії, три будівлі сільських рад та Будинок культури.

Раніше повідомлялося, що в Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.

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