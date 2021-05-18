У Дніпропетровській і Херсонській областях без світла залишилися вісім населених пунктів
В Україні через дощ і пориви вітру залишилися знеструмленими вісім населених пунктів у Дніпропетровській і Херсонській областях
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Станом на 07:00 18 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у 2 областях, а саме Дніпропетровська - 7 і Херсонська - 1", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.
У Херсонській області також через негоду пошкоджено покрівлі 107 будівель на території Каховського, Бериславського та Скадовського районів. З них 96 приватних будинків, три школи, два дитячі садки, дві амбулаторії, три будівлі сільських рад та Будинок культури.
Раніше повідомлялося, що в Україні 17 травня через складні погодні умови (дощ і пориви вітру) знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях.