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18 мая 2021, 09:44 159

В Днепропетровской и Херсонской областях без света остались восемь населенных пунктов

18 мая 2021, 09:44 159
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Фото: из открытых источников
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В Украине из-за дождя и порывов ветра остались обесточенными восемь населенных пунктов в Днепропетровской и Херсонской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

По состоянию на 07:00 18 мая в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 8 населенных пунктов в 2 областях, а именно Днепропетровская - 7 и Херсонская - 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Херсонской области также из-за непогоды повреждены кровли 107 зданий на территории Каховского, Бериславского и Скадовского районов. Из них 96 частных домов, три школы, два детских сада, две амбулатории, три здания сельских советов и Дом культуры.

Ранее сообщалось, что в Украине 17 мая из-за сложных погодных условий (дождь и порывы ветра) обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях.

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