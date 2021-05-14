СБУ затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині: підозрюють у крадіжці 10 мільйонів

Правоохоронці стверджують, що тендери вигравали підконтрольні голові ОТГ підприємства

Правоохоронці стверджують, що тендери вигравали підконтрольні голові ОТГ підприємства

Фото: СБУ

За даними Служби безпеки України, у Дніпропетровській області затримано голову об'єднаної територіальної громади. Як повідомляють у службі, його підозрюють у проведенні договірних тендерів та крадіжці бюджетних коштів.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

На Дніпропетровщині СБУ викрила розкрадання бюджету на майже 10 млн грн. Служба безпеки України підозрює у нанесенні збитків керівника територіальної громади", - йдеться у повідомленні служби.

За даними слідчих, протягом 2016-2020 років він уклав майже 100 договорів на загальну суму майже 43 млн грн. Як зазначають правоохоронці, дані контракти отримували підконтрольні голові ОТГ підприємства.

Вони завдали мільйонні збитки бюджету громади під час відновлення соціальних інфраструктурних об’єктів. Розпочато кримінальне провадження", - додають в СБУ.

У службі зазначають, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів справи вилучено фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Раніше повідомлялось, що працівники Служби безпеки України повідомили про підозру у здійсненні злочину двом чиновникам АТ "Львівгаз”, яким інкримінують вимагання хабарів.