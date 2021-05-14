13:42  14 травня
РНБО сьогодні проведе засідання, - ЗМІ
12:04  14 травня
Кличко назвав собівартість проїзду у громадському транспорті столиці
08:09  14 травня
Стріляли з танків та заборонених озброєнь: на Донбасі зафіксували 19 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
14 травня 2021, 14:16 907

СБУ затримала голову ОТГ на Дніпропетровщині: підозрюють у крадіжці 10 мільйонів

14 травня 2021, 14:16 907
Читайте также на русском языке
Правоохоронці стверджують, що тендери вигравали підконтрольні голові ОТГ підприємства
Правоохоронці стверджують, що тендери вигравали підконтрольні голові ОТГ підприємства
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

За даними Служби безпеки України, у Дніпропетровській області затримано голову об'єднаної територіальної громади. Як повідомляють у службі, його підозрюють у проведенні договірних тендерів та крадіжці бюджетних коштів.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

На Дніпропетровщині СБУ викрила розкрадання бюджету на майже 10 млн грн. Служба безпеки України підозрює у нанесенні збитків керівника територіальної громади", - йдеться у повідомленні служби.

За даними слідчих, протягом 2016-2020 років він уклав майже 100 договорів на загальну суму майже 43 млн грн. Як зазначають правоохоронці, дані контракти отримували підконтрольні голові ОТГ підприємства.

Вони завдали мільйонні збитки бюджету громади під час відновлення соціальних інфраструктурних об’єктів. Розпочато кримінальне провадження", - додають в СБУ.

У службі зазначають, що під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів справи вилучено фінансово-господарську документацію та чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Раніше повідомлялось, що працівники Служби безпеки України повідомили про підозру у здійсненні злочину двом чиновникам АТ "Львівгаз”, яким інкримінують вимагання хабарів.

ОТГ тендер бюджет підприємство контракт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua