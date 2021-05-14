СБУ задержала главу ОТГ на Днепропетровщине: подозревают в краже 10 миллионов

Правоохранители утверждают, что тендеры выигрывали подконтрольные главе ОТГ предприятия

Правоохранители утверждают, что тендеры выигрывали подконтрольные главе ОТГ предприятия

Фото: СБУ

По данным Службы безопасности Украины, в Днепропетровской области задержан глава объединенной территориальной общины. Как сообщают в службе, его подозревают в проведении договорных тендеров и краже бюджетных средств.

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

На Днепропетровщине СБУ разоблачила хищение бюджета на почти 10 млн грн. Служба безопасности Украины подозревает в нанесении убытков руководителя территориальной общины", - говорится в сообщении службы.

По данным следователей, в течение 2016-2020 годов он заключил около 100 договоров на общую сумму почти 43 млн грн. Как отмечают правоохранители, данные контракты получали подконтрольные председателю ОТГ предприятия.

Они нанесли миллионные убытки бюджету общины во время восстановления социальных инфраструктурных объектов. Начато уголовное производство", - добавляют в СБУ.

В службе отмечают, что во время проведения санкционированных обысков по местам проживания и работы фигурантов дела изъято финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.

Ранее сообщалось, что работники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении в совершении преступления двум чиновникам АО "Львовгаз”, которым инкриминируют вымогательство взяток.