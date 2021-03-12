На Дніпропетровщині горів приватний будинок: є постраждалі і жертва

Для гасіння вогню залучили 10 рятувальників

Для гасіння вогню залучили 10 рятувальників

Фото: з відкритих джерел

В результаті пожежі в приватному секторі села Кам'янське Дніпропетровської області загинув один чоловік, ще двох людей госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя, 1964 року народження. Також на пожежі постраждало дві особи: чоловік, 1966 року народження, та жінка (власниця будинку), 1957 року народження, які до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вийшли з будинку самостійно", - повідомили рятувальники.

Постраждалі чоловік і жінка тепер проходять лікування в Нікопольської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом "отруєння продуктами горіння".

Вогонь знищив майно всередині приватного будинку на площі 12 м². Пожежу гасили 10 осіб особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше повідомлялося, що 12 березня у Подільському районі Києва виникла пожежа на даху триповерхової будівлі, де живуть літні люди.