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12 марта 2021, 10:06 132

На Днепропетровщине горел частный дом: есть пострадавшие и жертва

12 марта 2021, 10:06 132
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Для тушения огня привлекли 10 спасателей 
Для тушения огня привлекли 10 спасателей 
Фото: из открытых источников
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В результате пожара в частном секторе села Каменское Днепропетровской области погиб один мужчина, еще двоих человек госпитализировали.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Во время ликвидации огня пожарные обнаружили мужчину 1964 года рождения без признаков жизни. На пожаре пострадали два человека: мужчина 1966 года рождения и женщина (хозяйка дома) 1957 года рождения, которые до прибытия пожарно-спасательных подразделений вышли из дома самостоятельно", - сообщили спасатели.

Пострадавшие мужчина и женщина на данный момент проходят лечение в Никопольской центральной районной больнице с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Огонь уничтожил имущество внутри частного дома на площади 12 м². Пожар тушили 10 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Подольском районе Киева возник пожар на кровле трехэтажного здания, где живут пожилые люди.

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