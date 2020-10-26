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26 жовтня 2020, 09:11 3

У Дніпрі знайшли пачки бюлетенів в одному з покинутих будинків

26 жовтня 2020, 09:11 3
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Поліція внесла до журналу єдиного обліку інформацію про виявлення бюлетенів
Поліція внесла до журналу єдиного обліку інформацію про виявлення бюлетенів
Фото: з відкритих джерел
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В одному з покинутих будинків Дніпра виявлено пачки виборчих бюлетенів та засоби індивідуального захисту.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на керівника пресслужби обласної поліції Ганну Старчевську, передає RegioNews.

У будинку на вулиці Харківській, 9 правоохоронці виявили пакети із бюлетенями, масками та рукавичками", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, поліція внесла до журналу єдиного обліку інформацію про виявлення бюлетенів.

Відомо, що загалом на Дніпропетровщині поліція отримала близько 400 повідомлень про ймовірні порушення на виборах, склали 20 адмінпротоколів.

Нагадаємо, 25 жовтня на місцевих виборах Національна поліція відкрила 77 кримінальних проваджень за фактами порушень.

вибори поліція Дніпро Кримінальна відповідальність бюлетень
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