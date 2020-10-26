В Днепре нашли пачки бюллетеней в одном из заброшенных домов

Полиция внесла в журнал единого учета информацию о выявлении бюллетеней

Полиция внесла в журнал единого учета информацию о выявлении бюллетеней

Фото: из открытых источников

В одном из заброшенных домов Днепра были обнаружены пачки избирательных бюллетеней и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя пресс-службы областной полиции Анну Старчевскую, передает RegioNews.

В доме на улице Харьковской, 9 работники правоохранительных органов обнаружили пакеты с бюллетенями, масками и перчатками", - говорится в сообщении.

Отмечается, полиция внесла в журнал единого учета информацию об обнаружении бюллетеней.

Известно, что в целом на Днепропетровщине полиция получила около 400 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах, а также составила 20 админпротоколов.

Напомним, 25 октября на местных выборах Национальная полиция открыла 77 уголовных производств по фактам нарушений.