В Днепре нашли пачки бюллетеней в одном из заброшенных домов
Полиция внесла в журнал единого учета информацию о выявлении бюллетеней
Полиция внесла в журнал единого учета информацию о выявлении бюллетеней
В одном из заброшенных домов Днепра были обнаружены пачки избирательных бюллетеней и средства индивидуальной защиты.
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя пресс-службы областной полиции Анну Старчевскую, передает RegioNews.
В доме на улице Харьковской, 9 работники правоохранительных органов обнаружили пакеты с бюллетенями, масками и перчатками", - говорится в сообщении.
Отмечается, полиция внесла в журнал единого учета информацию об обнаружении бюллетеней.
Известно, что в целом на Днепропетровщине полиция получила около 400 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах, а также составила 20 админпротоколов.
Напомним, 25 октября на местных выборах Национальная полиция открыла 77 уголовных производств по фактам нарушений.
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