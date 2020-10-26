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26 октября 2020, 09:11 3

В Днепре нашли пачки бюллетеней в одном из заброшенных домов

26 октября 2020, 09:11 3
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Полиция внесла в журнал единого учета информацию о выявлении бюллетеней
Полиция внесла в журнал единого учета информацию о выявлении бюллетеней
Фото: из открытых источников
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В одном из заброшенных домов Днепра были обнаружены пачки избирательных бюллетеней и средства индивидуальной защиты.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на руководителя пресс-службы областной полиции Анну Старчевскую, передает RegioNews.

В доме на улице Харьковской, 9 работники правоохранительных органов обнаружили пакеты с бюллетенями, масками и перчатками", - говорится в сообщении.

Отмечается, полиция внесла в журнал единого учета информацию об обнаружении бюллетеней.

Известно, что в целом на Днепропетровщине полиция получила около 400 сообщений о предполагаемых нарушениях на выборах, а также составила 20 админпротоколов.

Напомним, 25 октября на местных выборах Национальная полиция открыла 77 уголовных производств по фактам нарушений.

выборы полиция Днепр Уголовная ответственность бюллетень
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